中國經濟成長放緩 年輕人失業率創高 但政策幫助有限

中國官方發布的 5 月經濟數據表現好於預期，但隱藏在其後的失業問題，特別是年輕人的失業率，仍帶來危機。

年輕人失業創新紀錄

根據中國國家統計局數據，中國 16 至 24 歲的失業率連續第 6 個月上升，來到 18.4%，為中國開始發布這類數據以來的最高水位。美國銀行分析師表示，這一比率可能在 7 月至 8 月達到 23%，這時間正是學子的畢業季。

根據教育部的數據，這些畢業生估計將達到 1076 萬人，比去年增加 167 萬人，是中國史上最多的 1 年。

待就業人數大增，中國的經濟卻進入調整期，先前對大企業的打壓，再加上清零的防疫政策不變，企業早已進入寒冬，大幅裁員的新聞時時可見。

雖然政府已推出各種幫扶措施來緩解高校畢業生就業困難，但經濟學家表示，這種小規模措施的作用有限。

監管與疫情雙重打擊

由於科技監管打擊和整體經濟放緩，騰訊 (00700-HK) 和阿里巴巴 (BABA-US)，都可能在今年裁員數千人，而兩大企業正是年輕科技人才的巨大雇主。

年輕人苦無就業管道，耶魯大學經濟學家兼講師 Stephen Roach 說：「對於一個一直以來非常重視社會穩定的國家來說，這是個很大的問題。」

監管之外，疫情下的復甦也不如人意。去年一項研究指出，亞洲 (包括中國) 發展中國家未來幾年失業率，將是已開發國家的 3 倍，開發中國家也需要加倍的時間，來處理疫情的衝擊。

中國還未放棄習近平主張的清零政策，這意味著封鎖和關閉企業。然而，由本周北京官員反應疫情「凶猛」的發言來看，要達到官方要求的疫情控制，仍有很長的路要走。

官方刺激政策以企業減稅為先

中國國家統計局新聞發言人付凌暉承認，疫情衝擊經濟的不利影響還沒有完全消除，上千萬的大學畢業生即將投入勞動市場，政府會特別注意 16 至 24 歲年輕人的就業情況。

麥格理首席中國經濟學家 Larry Hu 表示，在此背景下，官員們將在未來幾個月加大政策支持力度，以挽救勞動力市場。

美國銀行經濟學家建議，最好的補救措施包括雇主在封鎖期間支付員工工資，以及有針對性地向失業者發放現金，但這並不是當前中國的政策方向。

中國的刺激政策，目前依賴於基礎設施和房地產投資等供給側措施。李克強先前坦承，年輕人的勞動力市場複雜而嚴峻，但他多次提到，企業減稅是中國振興經濟的首選。