A股領舞 中國資產有望成為國際資金避風港

在美股標普 500 指數仍陷熊市之際，中國資產有望成為國際資金的避風港，原因包括中國貨幣政策仍保持寬鬆、A 股本益比偏低，以及 A 股已提前下跌。

上證指數周三（15 日）盤中大漲 2.08%，深證成指勁揚 2.73%，創業板更勁漲 3.24%，「北向資金」淨流入人民幣 130 億元，利多是 5 月工業生產、零售銷售等經濟數據優於預期。相較下，道瓊指數周二收盤跌 0.5%，標普 500 指數跌 0.38%，仍陷熊市。

證券時報報導，A 股之所以能持續走出「獨立行情」，成為國際資金避風港，主要有以下三大原因：一是中美金融周期錯位。目前美國通膨高漲，貨幣政策從寬鬆快速轉向緊縮，而中國貨幣政策仍保持寬鬆。

中國人民銀行周三等額續做中期借貸便利（MLF），且利率維持不變。對此中信證券首席經濟家明明表示，貸款市場報價利率（LPR）仍有調降空間，目前監管機關繼續引導壓降銀行負債端成本，為降低實際貸款利率釋出更多空間。

二是 A 股本益比在全球仍處於較低的位置，尤其是上證指數的本益比不到 13 倍，遠低於道瓊指數。

三是 A 股已提前下跌到位。受多種因素影響，A 股已提前釋放風險，創業板指一度大跌 36%，滬指重挫 21%。不少空倉或者輕倉的投資人，正期待在下次回檔進場或加碼，這也有望支撐 A 股持續回升。

日前高盛首席中國股票策略師劉勁津說，A 股已觸底，二次探底機率偏低，到年底可望有 20% 投報率。除了摩根大通、高盛等金融機構力挺 A 股外，摩根士丹利、花旗、瑞士銀行等機構也看好 A 股。