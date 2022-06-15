中國經濟5月顯露復甦跡象 北京料持續推出刺激措施

上月中國經濟顯露復甦跡象，工業生產意外攀升，零售銷售減幅也縮小，但經濟仍遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水準，且年輕人失業率寫下歷來新高，預料北京將持續提出刺激措施，以支撐經濟成長。

國家統計局周三（15 日）發布的數據顯示，5 月工業生產較一年前成長 0.7%，逆轉 4 月下滑 2.9% 走勢，並優於經濟學家原估的下降 0.9%。零售銷售下降 6.7%，降幅小於經濟學家原估的 7.1%，也優於 4 月 11.1%。

雖然 5 月城鎮調查失業率降至 5.9%，但 16-24 歲年輕人失業率飆上 18.4%，較前月上升 0.2 個百分點，衝上歷史新高。

今年中國大學畢業生人數達到 1,076 萬人，隨著畢業季到來，社會新鮮人步入勞動力市場，可能會進一步加重就業壓力。

上述經濟數據出爐後，A 股三大指數周三盤中應聲大漲，滬指勁揚逾 1%，收復 3,300 點關卡。

國家統計局新聞發言人付凌暉說，隨著政府逐步落實「穩增長」政策，第 2 季經濟有望合理成長，下階段要高效率統籌疫情防控與經濟成長，增強宏觀政策調節力道，以穩定宏觀經濟大盤。

彭博經濟學家舒暢與朱懌表示，工業生產轉為小幅成長，原因是上海局部解封、政府推出刺激措施，以及全國運輸情況改善。5 月零售銷售降幅也縮小。

儘管如此，經濟仍遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水準，且年輕人失業率寫下歷來新高，舒暢與朱懌預料北京將持續提出刺激措施，以支撐經濟成長。