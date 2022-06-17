〈台勝科股東會〉林健男：下半年營運持續成長 全年拚賺超過一個股本

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長林健男表示，下半年接單已滿載，且售價可望高於上半年，預期業績將較上半年成長，全年力拚賺超過 1 個股本。

林健男表示，新冠肺炎改變所有人生活型態，也帶動企業與個人採用雲端的趨勢，加上 AI、元宇宙及電動車興起，皆需大量且穩定的高速運算與資料中心，進一步推升對矽晶圓的需求。

依據 SUMCO 最新預測，受惠客戶對半導體應用增加，2022 至 2026 年全球 12 吋矽晶圓需求年平均成長率為 9.4%，供給方面，邏輯、記憶體用 12 吋短缺情況加劇，無法供貨給長約外客戶，預期今年供給缺口為 3%，2023 年將擴大至 10%，8 吋矽晶圓供不應求情況也將持續。

林健男表示，第二季雖然消費性產品需求放緩，但客戶產能立刻被車用、5G 等需求取代，加上庫存偏低，對矽晶圓需求持續強勁， 目前仍維持滿載生產，預期營收與獲利將優於第一季。

不過，林健男也說，國際市場受通膨、美國升息、俄烏戰爭及中國封城等影響，對半導體未來成長有雜音，面對全球經濟景氣充滿不確定性及挑戰，將積極推動下列投資布局及轉型策略，包括加速擴建 12 吋二廠、推動去瓶頸提高產能、打造尖端技術的智慧工廠及強化 ESG。

林健男說，12 吋新廠目前面臨缺工缺料嚴重、設備交期拉長、原物料上漲等許多問題，確實造成投資成本增加。但台塑企業深知矽晶圓對半導體產業的重要性，傾全力支持，並逐一克服困難，希望能如期於 2024 年完工投產。

另外，台勝科除持續引進 SUMCO 最新尖端技術外，更藉由深化 AI、數位轉型及自動化，以邁向智慧工廠為目標。目前 AI 已完成 14 案，下半年將持續進行 8 案，每年效益 2.5 億元。

