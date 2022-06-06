緯創啟動第三屆加速器計畫 鎖定六大領域新創

組裝大廠緯創 (3231-TW) 近年積極扶植新創，攜手 AppWorks 成立的 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器今 (6) 日宣布啟動第三屆計畫，除集團六大企業都將參與外，也將鎖定 AI、物聯網、雲端、資安、教育、醫療等六大領域新創團隊申請加入，預計 9 月起展開加速計畫。

緯創是在 2021 年 4 月成立 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器，由 AppWorks 協助營運，累計前兩屆加速計畫已有 12 家新創獲選加入，AppWorks 指出，緯創過去一年來，持續透過由上至下、由內而外的推動與努力下，第三屆將聯合集團旗下緯創醫學、緯謙、緯育，以及啟碁 (6285-TW)、緯穎 (6669-TW) 等共同參與。

緯創董事長林憲銘表示，目前規劃緯創加速器是一個 3+3、為期 6 年的計畫，第一個三年，將廣泛在各個垂直領域的 PoC 上，與加入的新創展開合作，第二個三年，則將視前一階段成果，與新創團隊開展更深度的合作，或繼續擴大緯創加速器的規模。

林憲銘說，成立緯創加速器，期待在科技與創新上，為產業與社會創造更深遠的正面影響，認為透過創新或創業孵育一個成熟的商業模式或事業，是一個長期且不斷優化調整的過程。

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨也指出，創業者能有機會密切與緯創等全球性集團合作，將可站在巨人的肩膀上加速創業進程，並且向經營團隊學習，將是創業旅程中難得的契機。

緯創早在 2014 年即與 AppWorks 展開合作，是 AppWorks Fund II、Fund III 主要股東之一，後續更參與投資 MoBagel、ANIWARE、LucidPix 等新創團隊，累計緯創近幾年策略投資，已投入逾 100 億元、累積有超過 60 家投資或長期經營對象。