母子操盤法新標的 廣宇、明基材、晶宏、昇陽半如何看待？

台股本週再次跌回萬六以下，雖然在 15850 點~ 15900 點之間就開始有支撐力道並且反彈，但整體表現還是差強人意，我認為目前就會在這附近持續進行整理，不會有短期大幅反彈、一路衝上去的表現，畢竟美國聯準會已經預告七月會升息三碼、九月再升息兩碼，意味著美國通膨情形無法舒緩，指望美股帶動台股是不太實際的。

會這樣說是因為今年以來，美股以道瓊指數為例，已經從 36585 點一路跌到目前低點 30668 點左右，長期以來的新冠疫情、烏俄戰爭等國際利空影響，已經造成美國經濟出現衰退，而美國又同時是全球最大經濟體系，勢必會對全球造成影響，最明顯的就是外資佔比約 40% 的台股。

所以，近期台股中就算有著不錯題材面、基本面、技術面的股票，也不一定能夠穩妥上漲。以我先前已經結束操作的昇陽半 (8028-TW)、晶宏(3141-TW) 為例就能看出，昇陽半在 16 號當天創高後迅速拉回，明顯因信心缺乏受到壓抑，而晶宏也在本週拉回 8.7%，那麼難道他們兩者都不是好股票嗎？他們其實都是我介紹過「三低二高」的優秀標的，只是已經有一些漲幅，所以操作方式很重要。

那麼一定會問老師，為什麼明明看好卻要結束操作呢？這又牽涉到我對目前盤勢的看法。我認為目前的盤勢上，操作一定要注重兩個「間」，分別是壓低操作「時間」、還有放大獲利「空間」，也就是說要用短期操作為主要策略，再以來回加碼來奠定獲利。

這就是我目前主打的「母子操盤法」的精髓，所謂母子操盤法，就是針對在三低二高範圍內的標的，進行長線波段單的布局（此為母）、接著在再波段單布局期間，加碼後迅速獲利賣出，這即是子。換言之，母子操盤法即是看準一檔股票向上趨勢便布局波段單，然後再以價差單來拉開利差，最後就算波段單的獲利有限，中間也能以價差單為自己增添獲利。

我們用這樣的方式布局了昇陽半，最終獲利為 9%+11%+7%、另一檔晶宏則為 12%+12%，雖然兩者皆已獲利了結，但我其實還是看好他們，只是配合盤勢做出了這樣靈活的選擇。

因為這樣的操作原則，我就算看好昇陽半與晶宏，也不戀棧在他們身上，而是轉而去尋找更多三低二高的好標的。

好比明基材 (8215-TW) 就很不錯，明基材本來是以「偏光板」為主要題材，但是近幾年面板開始衰退，該公司另一項產品「電池隔離膜」成為關注焦點，以三低二高原則來看，明基材股價低(低於 50)、股本低(低於 30 億)、本益比低(目前只有約 11 倍)、且殖利率也高(4.5%)，佔據三低二高當中的四項，而最後一項的成長率，雖然沒有特別出色，卻也是穩定正成長，所以幾乎快拿下五燈獎，算是基本面非常優秀，題材也有與主流「電動車電池」沾上邊的好標的。

另一檔廣宇 (2328-TW) 為鴻海集團 (2317-TW) 旗下的連接器廠商，在鴻海投身 MIH 電動車聯盟後，該公司應用在車用線束上的產品，也開始受到注目。以我們三低二高原則來看，符合股價低、本益比稍低、成長率高三項，雖然在原則區塊上沒有明基材優異，卻有著不錯的題材與動能，以目前股價持續在 39 元測試壓力來看，是有機會站上 40 元關卡，並且進一步提升規格的。

整體而言，目前的盤勢雖然我不會稱為「空頭」，但要以大多頭來稱呼卻也不太對，我會稱之為「多空拔河」的盤勢，而要在如此盤勢下找到獲利之道，勢必就要用我說的母子操盤法來進行。母子操盤法還有很多可以教導的地方，歡迎收看我的頻道，或是加入 LINE 來進一步了解。

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