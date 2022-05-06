〈緯創財報〉業外認列立訊評價損失43.5億元 Q1每股虧0.31元

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (6) 日公布首季財報，雖然營收創下首季同期新高，但受業外認列持股立訊精密股票評價損失約 43.5 億元影響，不僅吃掉本業獲利，連帶單季轉虧，單季稅後虧損 8.6 億元，每股虧損 0.31 元。

緯創首季營收達 2264.45 億元，季減 14.05%、年增 27.68%，毛利率 5.65%、季減 0.22 個百分點、年減 0.3 個百分點，營益率 1.7%，季減 0.39 個百分點、年減 0.04 個百分點，受業外拖累，單季轉虧損 8.6 億元，每股虧損 0.31 元。

觀察立訊股價首季走勢，去年 12 月 31 日收盤價為人民幣 49.2 元，但截至 3 月 31 日收盤價則來到 31.7 元，第一季波段跌幅達 35.56%，緯創因持股立訊約 0.81%，因此首季財報認列相關評價損失約 43.5 億元，針對立訊持股，緯創指出，未來將持續關注並視適當時機進行調節，以減少業外投資所造成的衝擊。

緯創今日也公告 4 月營收，反映 3 月季底拉貨墊高基期影響，單月營收下滑至 683.52 億元，月減 27.9%、年增 0.2%，累計前 4 個月合併營收達 2947.98 億元、年增 20.2%，雙創同期新高。

出貨方面，緯創統計，4 月筆電出貨下滑至約 160 萬台，月減 30.43%、年減 20%，桌機、顯示器則各出貨 70 萬台、170 萬台。

另一方面，緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今日也公告 4 月營收，同樣受上月季底基期墊高影響，單月營收下滑至 199.13 億元，月減 17.99%、但仍年增 19.84%，累計今年前 4 個月營收達 706.18 億元、年增 26.31%，均創下歷年同期新高。

展望未來，緯穎認為，依目前電子零組件供應狀況來看，仍有特定物料有長短料現象，導致產品無法成套出貨，短期存貨水準偏高，但客戶訂單需求仍未被滿足，加上 CSP(大型雲端資料中心) 持續擴大資本支出，整體營運仍正向。