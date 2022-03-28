〈宏達電推NFT〉攜明華園打造海賊之王NFT 下月上架

宏達電 (2498-TW) 今 (28) 日宣布攜手明華園戲劇總團，在旗下 NFT 平台 VIVE BYTES 推出明華園總團海賊之王 NFT 全球限量珍藏版卡包，預計 4 月 10 日正式上市，未來將擴大合作，將把歌仔戲帶入元宇宙。

HTC 元宇宙世界 VIVERSE 與明華園戲劇總團首波合作中，把明華園即將重啟巡演的旗艦大戲《海賊之王 - 鄭芝龍傳奇》，獨家授權 VIVE BYTES 進行 NFT 產品設計、上鏈及上架。

明華園戲劇總團執行長陳昭賢坦言，歌仔戲屬於台灣本土文化，不過隨著時代改變，劇團面臨各種挑戰，因此明華園求新求變，期望透過 NFT 讓粉絲可以珍藏外，也讓外界更了解歌仔戲。

陳昭賢表示，由於明華園有許多鐵粉，加上 NFT 重視社群互動與購買者專屬優惠，因此發行 NFT 只是第一階段，目前也規劃提供 NFT 擁有者，可以抽台南場最高價格的門票，來提高 NFT 的附加價值。

HTC 內容及平台副總經理林俊吳指出，VIVERSE 是擁有無限新體驗的世界，無論興趣、年齡，所有人可以不受裝置和平台限制，找到喜愛的內容，此次與明華園合作，將指標性 IP 帶入 VIVERSE，未來雙方也將歌仔戲進入元宇宙。