〈宏達電推NFT〉年底前上架百個IP 看好2-3年走向大眾化

宏達電 (2498-TW) 旗下 NFT 平台 VIVE BYTES，繼推出慕夏精選作品 NFT 後，再攜手明華園打造海賊之王 NFT，HTC 內容及平台副總經理林俊吳今 (28) 日表示，預計年底前會在平台上架逾百個 IP，隨著數量逐漸增加、入手門檻降低，看好未來 2-3 年 NFT 將走向大眾化。

林俊吳指出，雖然 NFT 處於早期發展階段，不過看好未來仍有成長性以及收藏價值，尤其對台灣、國際創作者來說，透過科技優勢、新平台以及合理價位來完成數位資產，降低進入元宇宙的門檻。

此外，對 NFT 玩家來說，除了可以透過收藏 NFT 來支持創作者外，也能享有創作者祭出的 VIP 方案，讓數位資產不侷限在交易平台。

宏達電旗下 VR 應用商店及內容訂閱服務平台 VIVEPORT ，今年 2 月中推出 NFT 交易市集 VIVE BYTES，除了與慕夏基金會合作，推出已故捷克藝術家阿爾豐斯 • 慕夏精選作品限量版 NFT 收藏、明華園海賊之王 NFT 外，預計年底前將推出上百個 IP，領域將涵蓋戲劇、音樂、通和遊戲等 ACG 主題。

林俊吳認為，目前 NFT 仍屬於小眾市場且時常有炒作爭議，不過旗下 NFT 平台透過增加 IP 合作案，達到經濟規模外，也把購入 NFT 的金額降低，藉此擺脫外界對 NFT 的疑慮。

林俊吳透露，目前 VIVE BYTES 的分潤以 5% 以上，不過會依照不同合作來進行調整，但具體合適可以達到損平，暫時無法對外說明。