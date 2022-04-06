VR出貨遞延挹注 宏達電3月營收回溫 Q1仍創新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收，由於 VR 產品遞延出貨，單月營收回升至 4.25 億元，月增 33.1%，但年減 6.45%，續寫同期次低；第一季營收則寫歷史新低，僅 11.04 億元，季減 20.57%、年減 6.44%。

回顧 3 月營運，宏達電表示，今年在世界行動通訊大會發表 VIVERSE 概念，同時展示全新元宇宙平台、產品及 5G 創新應用，包括透過 VIVE Browser 以瀏覽器的方式探索 VIVERSE，經由 VIVE Connect 穿梭各應用程式、遊戲或內容等開放式平台，以及藉由 VIVE Guardian 提供家長監護功能。

宏達電推出 VIVE Avatar，讓使用者創建虛擬分身，將其帶至各項體驗與服務中，另外，宏達電最新的便攜式 5G 行動專網解決方案 Reign Core，可替企業打造輕便型 5G 行動專網，透過一只行李箱就可於 30 分鐘內輕鬆架設 5G 專網，提供方便移動以及靈活運用的優勢。

除了內容平台外，宏達電也沒有放棄手機市場，預計本月會對外發表新手機，相較以往專注在硬體上，今年新手機將與元宇宙應用 VIVERSE 有緊密的結合，有望成為首款元宇宙手機。