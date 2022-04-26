亞太區AR/VR去年出貨量219萬台 宏達電市占近6%、排名第五

研調機構 IDC 出具最新報告指出，去年亞太區 AR/VR 頭戴式裝置市場出貨量達 219 萬台，年增 60.8%，預估未來 5 年年複合成長率將達 51%，其中台廠宏達電 (2498-TW)HTC 去年排名第五，市占率約 5.9%。

根據 IDC「AR/VR 頭戴式裝置季度追踪報告」顯示，前五大品牌分別為 DPVR、Pico、Meta、愛奇藝與宏達電 HTC，去年市占率分別為 21.8%、20%、16.5%、9.4%、5.9%，其他品牌加總市占率共 26.4%。

資料來源：IDC

IDC 亞太區 AR/VR 和遊戲研究市場分析師廖燁曦表示，2021 年亞太區超過 60% 的 AR/VR 頭戴式裝置市占是由中國品牌貢獻，包括 DPVR、Pico、愛奇藝、Nolo 等，除了針對中國市場外，近期也往亞太以外的其他地區擴展。另外，隨著供應商與開發商提出更豐富的內容，AR/VR 頭戴式裝置的選擇也越來越多，預計 AR/VR 出貨量將繼續成長。

分析各品牌狀況，IDC 指出，DPVR 在亞太地區的 AR/VR 頭戴式裝置市場中處於領先地位，去年出貨量年增 50.8%，雖然產品大部分出貨至中國市場，但在亞太其他地區也繼續擴張，尤其是香港、印度、日本、韓國和新加坡等。

位居第二名的 Pico，去年出貨量年增 50.4%；IDC 提到，Pico 透過旗下新的 Neo 3 順利轉到消費市場，並與 DPVR 一樣，產品主要布局中國市場，不過在香港、日本、韓國、新加坡和台灣也有業務，且在北美、歐洲、中東和非洲地區也有關注度。

IDC 表示，Meta 在前五名中，出貨量年增幅最大、達 276.2%，主要是因為去年旗下 Quest 2 持續上升，澳洲、日本、韓國和台灣等成熟市場的需求量大；愛奇藝去年躍居第四名，出貨量年成長達 206.4%，受惠投入許多行銷投資，加上新消費者有專用型號，幫助其在中國市場有強勁成長動能。

第五名的宏達電，受惠去年新機型 Vive Focus 3 和 Vive Pro 2 在中國市場大量出貨，去年出貨量年增 7 成。