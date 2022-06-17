中信金做好對產險增資準備 防疫保單已賠2億元

中信金 (2891-TW) 今 (17) 日舉行股東會，執行副總暨中信銀總經理陳佳文表示，目前正式進入升息循環，對金控「短空長多」；至於防疫保單部分，已賠 2 億元，中信金已做好對中信產險增資的準備，但因保單已停售，屬一次性事件，對金控營運不會有持續性影響。

陳佳文表示，俄烏戰爭讓通膨加劇，近期美國聯準會升息 3 碼，我國央行也在昨日調高半碼，是十多年來連二次會議調高利率，全球已確定進入升息循環，對金控來說是短空長多。

陳佳文說明，利率上升使資本市場動盪，債券部位有短期評價損失，但長期對銀行的淨利差有很大幫助，未來幾年銀行利息收入會有成長，而對壽險來說，以前擔心的負利差問題，升息後會使壽險公司經營輕鬆一點。

防疫保單理賠也備受矚目，陳佳文表示，孫公司中信產險防疫保單銷售約 40 餘萬張，目前一天平均的理賠金額已增至 6500 萬元，累計總理賠金額已達 2 億元。

陳佳文坦言，由於中信產險的淨值較小，防疫保單的理賠還會持續上升，對中信產險將出現營運衝擊，目前中信金已做好對中信產險增資的準備。

陳佳文強調，由於產險的母公司台灣人壽一年可獲利 200 多億元，對子公司中信產險幾十億元的增資不是問題，何況金控一年的獲利更高達 5 百多億元；中信金會認真處理完畢，但因保單已停售，屬一次性事件，對金控營運不會有持續性影響。