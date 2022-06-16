一代霸主IE正式退休 微軟將倚賴Edge拓展新局面

經微軟 (MSFT-US) 一再提醒後，一代瀏覽器霸主 Internet Explorer 周三 (15 日) 正式退休。微軟已經停止支持這一 26 年歷史的品牌，用戶此後將被指向微軟較新的 Edge 瀏覽器。

雖然微軟不直接從瀏覽器中獲得收入，但 Edge 預設使用公司的 Bing 搜索引擎，並經由搜索引擎產生廣告收入。這一類別約占微軟總收入的 6%，第一季接近 30 億美元。

微軟不再向客戶提供 IE 技術支持或安全更新，因為他們更多地關注 Edge，Edge 可在行動設備、Mac 甚至 Linux 上使用，而不是僅限於 Windows。微軟於 2015 年將 Edge 作為 Windows 10 的一部分對外發布。

不過，Internet Explorer 仍然有一小群擁護者，部分原因是它仍然是訪問某些企業 Web 應用程序的唯一途徑。IE 雖然退休，但不會馬上消失。

Edge 專案總經理 Sean Lyndersay 發文表示，在接下來的幾個月裡，打開 IE 將逐步將用戶重定向帶有 IE 模式的 Microsoft Edge。「最終，Internet Explorer 將作為未來 Windows 更新的一部分被永久禁用，屆時其設備上的 Internet Explorer 圖標將被刪除。」

IE 爭議的 26 年發展

即使消失，IE 仍是網際網路發展至今，一個標誌性的存在，無論做為軟體開發者或者用戶，很少不對它有正負兩面的極端情緒。

1995 年，Web 迅速成為微軟的重中之重。微軟利用在 Windows 95 操作系統中免費捆綁 IE，打擊了瀏覽器巨頭 Navigator。

除了涉及反壟斷打擊 IE 的名聲之外，這一軟體的表現，更實實在在重擊了 IE 的聲譽。它無法提供最佳性能、安全漏洞多，多年來一直遭受資安專家的抨擊。這為其他競爭者提供了可乘之機，前 Chrome 工程經理 Aaron Boodman 表示，當 Google 要有所作為時，它選擇了三個 S 來挑戰微軟：速度、穩定性和安全性。

數位發展的趨勢，最終對 IE 帶來致命一擊。它在對廣泛使用的 HTML5 標記語言的處理上，完全無法跟上 Chrome、Edge 或 Apple 的 Safari。當智慧手機成為人手一機的標配時，IE 終究沒有了生存空間。