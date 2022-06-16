土洋對作ABF三雄 外資大賣大同、開發金

台股今 (16) 日開高走低，由紅翻黑終場下跌 160 點，收在 15838 點，外資終結連 5 賣今首站買方，砸 3.2 億元買超中信金逾 1.2 萬張，低接 ABF 三雄、加碼元大台灣 50 反 1，與投信、自營商對作，不過賣超方面則涵蓋電金傳，賣大同最多，其次是開發金。

三大法人今賣超 35.16 億元，外資終結連 5 賣，轉買超 6.46 億元；投信買超 4.27 億元；自營商則賣超 45.9 億元。三大法人合計賣超 35.16 億元；期貨方面，外資做空力道放緩，新增多單 1893 口，未平倉空單口數達 6478 口。

外資今砸 3.2 億元買進中信金，買超 1.2 萬張，同時低接 ABF 族群，買超景碩、欣興都超過 4500 張，南電 3542 張，並買進元大台灣 50 反 1 近 4330 張、國泰智能電動車 8526 張。

賣超則涵蓋電子、金融、傳產股，賣超大同最多近 2.3 萬張，開發金、新光金賣超張數都超過萬張，賣超聯電、華邦電超過 8000 張，另外賣超元大滬深 300 正 2 超過 1.6 萬張，賣超富邦越南 6469 張。

投信買超方面，買超華新近 6000 張，也跟隨外資同步搶進中信金，買超 4943 張，買超文曄、大聯大超過 2000 張；賣超包含航運股與 ABF 三雄，其中賣超長榮、裕民逾千張，總計賣超南電、欣興、景碩超過 8000 張。