國銀挺中小企業 前4月新增放款1693億元、達成率近5成

根據金管會統計，國銀 4 月對中小企業新增放款 608.28 億元，累計前 4 月對中小企業新增放款共 1693.73 億元，以今年的新增放款目標數 3500 億元，達成率將近 5 成。

金管會統計，截至今年 4 月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額共 8 兆 8580 億元，較上月底增加 608.28 億元。

金管會銀行局副局長林志吉說，今年前 4 月國銀對中小企業新增放款金額約 1693.73 億元，比起去年同期新增放款 1920 億元略有下滑，主因是去年有部會推動紓困方案有關，但今年前 4 月新增放款餘額，以今年新增放款目標 3500 億元來說，達成率將近 5 成。

以個別銀行來看，對中小企業新增放款前五大銀行分別為：台新銀 (新增 266 億元)、玉山銀 (新增 198 億元)、中信銀 (新增 193 億元)、永豐銀 (新增 171 億元)、台北富邦銀行 (新增 154 億元)。

金管會表示，今年 4 月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比重約 67.85%，占民營企業放款餘額比率為 70.58%，分別較上月底之比率減少 0.01 個百分點、增加 0.02 個百分點。

另外，111 年 4 月底中小企業放款之平均逾期放款比率為 0.26%，與上月底相同。

