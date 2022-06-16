台股16200點曇花一現 三大法人賣超35.16億元 外資終止連5賣

美國聯準會升息 3 碼符合市場預期，帶動美股收漲，台股今 (16) 日早盤一度漲逾 200 點，站上 16200 點，但航運股急殺，電子、金融漲勢回吐，拖累大盤終場下挫 160 點，收在 15838 點，加權指數高低震盪多達 370 點，外資終止連 5 賣，但三大法人仍賣超 35.16 億元

台股今天成交值放大至 2700 億元之上。觀察三大法人今天資金變動情形，外資終結連續 5 個交易日賣超，轉為買超 6.46 億元；投信買超 4.27 億元；自營商則賣超 45.9 億元。三大法人合計賣超 35.16 億元。

台積電今天上演秒填息，盤中一度漲至 516 元，但隨著大盤賣壓湧現，尾盤漲幅縮小，以 508 元作收。聯發科、聯電開高走低，終場下跌超過 1%；國巨、大立光、友達等賣壓也都很重；不過，日月光投控、台達電、瑞昱表現有撐。

上市運輸類股指數終場大跌逾 4%，為盤面最弱勢族群，貨櫃三雄陸續跳水，長榮、萬海重挫逾 6%，陽明收跌 4%，散裝航運股四維航、慧洋、新興、裕民等也遭遇賣壓。金融股互有漲跌，其中玉山金、中信金漲逾 1%，金控雙雄小漲作收，開發金則下跌 1.6%。

生技業近來好消息頻傳，今天仍為盤面多頭指標，北極星藥業 - KY 肝癌第三期臨床試驗，啟動第一名病人收案，激勵股價亮燈漲停，而德英、益得、晶宇也都攻上漲停板，合一、中天、太景、保瑞、泰福等也都表現不俗。

ABF 載板供給需求缺口縮小，外資圈連番下修三雄目標價，儘管今天有兩家外資送暖，維持買進評等，但欣興再度重挫，直逼跌停價，創近 8 個月新低，南電、景碩同步走跌，整體 PCB 股表現疲弱。