〈美股早盤〉經濟衰退擔憂籠罩 主要指數開低走低 道瓊跌破3萬點

美國聯準會（Fed）公布自 1994 年以來最大升息幅度，引發市場加深對經濟衰退擔憂，美國公債殖利率持續走高，成長股、科技股受挫，美股周四（16 日）開低，道瓊工業指數跌破 30,000 點，寫 1 年多以來新低。

截稿前，道瓊工業指數大跌逾 750 點或近 2.5%，那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 3%，標普 500 指數跌近 3%，費城半導體指數跌近 4%。

美股開盤前期貨走跌，美債殖利率重拾漲勢，同時市場擔憂在聯準會（Fed）大規模收緊貨幣政策之際，經濟將會步入衰退。富國銀行認為，目前美國經濟衰退的可能性超過 50%。美國 10 年期公債殖利率受升息消息影響升至 3.423%。

美國今日公布經濟數據也顯示，經濟成長可能正在放緩。美國 5 月營建許可數從 182.3 萬降至 169.5 萬，遠低於市場預期的 178.5 萬；新屋開工數也從 181.1 萬大幅降至 154.9 萬；初請失業金人數報 22.9 萬，高於市場預期的 21.5 萬；美國 6 月費城 Fed 製造業指數降至負值報 - 3.3，而市場原本預估能從 2.6 升至 5.5。

Fed 本次升息創下 1994 年以來最大幅度，主席鮑爾提出類似前 Fed 主席伏克爾（Paul Volcker）的立場，伏克爾在 40 年前克服通膨飆升的困境，但卻付出失業率飆升與信貸緊縮的代價。鮑爾言論表明，Fed 決心繼續積極升息，債券殖利率與股價風險溢價必須上升適應新現況。

歐洲方面，英國央行（BOE）今如期升息 1 碼（25 個基點），將政策利率從 1% 提高至 1.25%，這次已是 BOE 第五次升息，同時發出迄今為止最強烈的訊號──如有必要，將準備採取進一步措施抑制通膨。

這次升息後利率水準為 2009 年 1 月英國經濟受到全球金融危機衝擊以來新高，同時這也是 BOE 自去年 12 月以來第五次升息。

個股消息方面，推特將於今日舉行全體員工會議，馬斯克將發表談話，有報導稱，馬斯克將重申收購推特意願。

羅賓漢 (HOOD-US) 盤前下跌近 2%，市值降至約 61.46 億美元，而羅賓漢第一季度持有 61.9 億美元現金和現金等價物，這意味著，羅賓漢市值甚至不及帳面上的現金。

受到美債殖利率上漲影響中概股也一面倒，網易 (NTES-US) 盤前跌近 5%、拼多多 (PDD-US) 跌逾 5%、百度 (BIDU-US) 下跌逾 4%。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 1.55%，至每股 38.58 美元

特斯拉執行長馬斯克將在今日出席推特全體員工會議並發表演說，是他 4 月宣布收購以來雙方首次交流，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，馬斯克將傳達堅定收購的想法，還可能澄清有關遠距工作的談話，並提及推特的發展方向。

克羅格 (KR-US) 早盤下跌 2.21%，至每股 49.76 美元

連鎖超市業者克羅格（Kroger）盤前公布上季財報，營收報 446 億美元、經調整後每股獲利報 1.45 美元，均優於市場預期的 436.8 億與 1.29 美元。此外，該公司看好家用必需品穩定需求調升全年獲利，預估 2022 會計年度每股獲利在 3.85 美元至 3.95 美元之間，而之前的區間為 3.75 美元至 3.85 美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，分析師平均預期為 3.85 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 3.53%，至每股 103.87 美元

亞馬遜公布「Prime Day」年度購物活動將於 7 月 12 至 13 日舉行，Prime Day 是亞馬遜年度最大型的會員減價優惠日，期間全網會有不少優惠推出，甚至比年尾的「黑色星期五」更優惠，去年的 Prime Day 活動創造約 35 億美元的銷售額。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 21.5 萬，前值 23.2 萬

美國上周續領失業金人數報 131.2 萬，預期 130.2 萬，前值 130.9 萬

美國 5 月新屋開工月增率報 - 14.4%，前值 5.5%

美國 5 月營建許可月增率初值報 - 7%，前值 - 3%

美國 6 月費城 Fed 製造業指數報 - 3.3，預期 5.5，前值 2.6

華爾街分析：

線上交易平台 IG 首席市場分析師 Chris Beauchamp 表示，Fed 升息後的股市反彈沒過多久便消退，有鑑於經濟成長前景更加黯淡，這並不令人意外，並強調經濟成長放緩、收入下降、物價飆升的環境對股市來說非常糟糕。

Federated Hermes 的全球股票市場主管 Geir Lode 指出：「我們認為，在如此黯淡的宏觀前景籠罩的市場下，經濟衰退和失業率上升越來越有可能成為抑制通膨的必要手段。」

英國央行周四升息 1 碼，應對高居不下的通膨，也暗示未來可能採取進一步行動，投資公司 Abrdn plc 的資深經濟學家 Luke Bartholomew 說：「英國陷入了兩難境地，這就是決策如此糾結的原因。隨着通膨走高和經濟成長放緩，未來仍有一段艱難時期。」

國際能源署（IEA）表示，預估 2023 年需求將進一步上升，成長超過 2%，達到創紀錄的 1.016 億桶 / 日。Bernstein 分析師在一份報告中表示：「展望明年，供應短缺明顯，雖然經濟衰退可能會減緩庫存下降，但目前的情況仍然看好油價。」該機構估計，全球石油庫存水平僅能維持 48 天，低於長期平均水平 55 天。