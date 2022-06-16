全台1.9萬人無薪假創今年新高 住宿餐飲業暴增逾1500人

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期實施事業單位 2729 家、19484 人，較上期大增 261 家、2884 人，創今年新高，且為今年以來單期增加人數最多，光是住宿餐飲業就激增 1516 人，勞動部透露，主要因某家餐飲集團中南部分店實施 600 多人。

根據勞動部統計，截至 6 月 16 日，本期住宿餐飲業實施無薪假達 320 家、4668 人，續創今年新高，較上期激增 1516 人。

勞動部指出，有一家經營自助餐、餐廳的餐飲集團，去年三級警戒時期曾施行減班休息，本期一口氣通報 600 多人，實施地點多在中南部店面，實施期間為 3 個月。

其他行業別方面，支援服務業本期共計 9168 人實施無薪假，單周增加 234 人，勞動部指出，旅行社多為接續實施；運輸及倉儲業 1339 人實施，單周增加 109 人；批發及零售業 1287 人實施，單周增加 262 人。

值得注意的是，藝術、娛樂及休閒服務業本期無薪假也新增 223 人，達 358 人，勞動部表示，主要因某家連鎖 KTV 業者在北部分店實施 200 多人，期間多為 2 個月，且實施方式為減少工作時數，並非減少工作天數。

以地區別來看，六都無薪假實施人數普遍上升，台北市突破 6000 人，達 6156 人，單周增加 592 人，居全台之冠；高雄也明顯攀升，達 3076 人，單周遽增 697 人 ；台中市、新北市分別為 2747 人、2091 人。