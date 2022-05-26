政院祭新一波振興方案規模345.6億元 加碼補助餐飲業

國發會今 (26) 日在行政院報告「因應疫情新一波振興作為」，院長蘇貞昌拍板，今年祭出總經費新台幣 345.6 億元，將從助產業、護勞工、減負擔、穩金流四大方向著手，其中，餐飲業規劃行銷方案從原補助 6 億元加碼至 36.25 億元。

國發會指出，今年疫情型態與過去兩年不同，朝向與病毒共存，民眾自主減少內用、群聚，主要衝擊產內需消費，受邊境管制影響的行業也未見復甦，但並非全面性，反觀製造業持續成長。

針對餐飲業紓困方面，經濟部提出的補助業者規劃行銷方案，總經費增加至 36.25 億元，預估 5.2 萬家受惠，申請期程為 5 月 16 日至 6 月 15 日，一律採線上申請，依業者規劃行銷方案所需經費提供 50% 補助，開立統一發票的業者，單一稅籍登記之補助金額以 10 萬元為上限；免開統一發票之小規模店家，補助以 2 萬元為上限。

交通部備妥 55 億元銀彈，分兩階段提供觀光產業補助，包含旅行業者團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業等獎勵振興措施。國際機場及小三通服務業者營運補助，所需經費約 10.52 億元。國道及公路客運振興則補助 5 億元。

此外，針對機場商業服務設施業者，交通部延長補貼房屋、土地租金及權利金，所需經費約 26.7 億元；航空業者延長補貼降落費、停留費及土地房屋費等，所需經費 23.64 億元。這兩項經費由交通部公務預算支應。

另外，文化部也祭出紓困，表演藝術事業營運補助、台北國際書展補貼合計 5 億元。

至於護勞工方面，勞動部持續辦理「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」，所需經費 62.37 億元，預估 84800 人受惠；同時持續辦理「安心即時上工計畫」、「民間團體即時上工計畫」，所需經費 50.4 億元，由就安基金支應。

勞動部也持續辦理「產業新尖兵試辦計畫及學習獎勵金」、「青年就業旗艦計畫」，並推動「青年就業獎勵」、「應屆畢業青年尋職津貼計畫」，所需經費 42.1 億元，約 15 萬人受惠。

失業勞工方面，由公立就業服務機構媒合雇主及失業勞工，若持續雇用滿 30 天，則發給雙方獎助津貼，預估 3.1 萬人受惠，所需經費 12.89 億元，同樣由就安基金支應。