入境3+4限額2.5萬名不夠用 交通部：協調遞延訂位

台灣入境檢疫昨 (15) 日起改為「3+4」，每周上限 2.5 萬人次，但有航空業者反應旅客飽和，對此，交通部次長陳彥伯今 (16) 日表示，已請業者協調旅客遞延訂位，檢視未來 3 周訂位狀況，都沒有超過 2.5 萬人，後續將滾動檢討，原則上是朝放寬走。

國內航空業者長榮航 (2618-TW) 表示，入境檢疫鬆綁為 3+4 後，旅客訂位暴增，尤其是北美航線，開放首日長榮航額度就賣完了，希望未來每周入境人數上限能排除本國人；華航 (2610-TW) 也表示，6 月底前，航班銷售已達配額上限，目前暫停機位銷售。

行政院今天上午舉行院會，陳彥伯於會後記者會表示，3+4 政策採總量管制，初期發現部分航空公司的訂位有超過分配額度的狀況，民航局已協調業者，請旅客遞延訂位，超額部分須暫停銷售。

陳彥伯說，目前來看，從 6 月 13 日開始的未來 3 個星期訂位情形，都還沒超過 2.5 萬人次，後續會視旅客訂位情況整體考量後，再向中央流行疫情指揮中心提出建議。

周志浩進一步表示，政府會考量目前疫情演變情形，尤其是從國內醫療量能來斟酌，原則上會往放寬的方向走，但具體方式還要看疫情變化，例如疫情下降速度等因素。

行政院發言人羅秉成強調，邊境管制必須兼顧國際疫情、國內醫療量能、國際交流與國人返鄉權益，入境限額 2.5 萬人是參考之前的入境數據，以往一周約有 1.7 萬人入境，因此，指揮中心稍微提高人數限制；未來將視國際疫情變化及防疫醫療量能做滾動檢討。

