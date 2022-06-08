全台1.6萬人實施無薪假 住宿餐飲業單周激增逾500人

國內 COVID-19 疫情仍處高原期，勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期共計 2468 家、16640 人實施，單周減少 110 家、553 人，不過，內需服務業營運仍未回溫，住宿及餐飲業人數激增 500 多人，共 3152 人實施無薪假，創今年以來新高。

根據勞動部統計，截至 6 月 8 日，實施無薪假事業單位共計 2468 家，人數 16640 人，相較上周公布實施家數 2578 家、17193 人，單周減少 110 家，人數減少 553 人。

就行業別來看，由於國內每日新增確診仍有數萬人，民眾自主防疫減少外出，本期住宿餐飲業無薪假人數較上期增加 542 人，總計實施人數達 3152 人，為今年新高。

勞動部指出，本期有一家中南部飯店擁有餐飲事業，一口氣實施 200 多人的 1 個月無薪假，另有一連鎖餐飲火鍋集團實施 100 多人 2 個月的無薪假。

其他行業別方面，支援服務業本期共計 8934 實施無薪假，單周減少 189 人；運輸及倉儲業 1230 人實施，單周減少 65 人；批發及零售業 1025 人實施，單周減少 286 人。

勞動部表示，受月底效應影響，大多實施無薪假的事業單位，都會在近一周與勞工進行新一期的協商，因此，多數行業無薪假人數較前一周下滑，不過，支援服務業、運輸及倉儲業仍有部分業者表態將接續實施。