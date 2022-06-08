觀光局備妥入出境旅客指引 交長：須打滿3劑疫苗、團進團出

隨著日、韓陸續開放國門，外界關注台灣何時邊境解封？交通部長王國材今 (8) 日表示，觀光局已經準備好「入出境旅客指引」，包含須打滿 3 劑疫苗、旅行團團進團出等，至於自由行是否一併開放，王國材說，目前指揮中心、外交部仍在討論中。

王國材今天接受網路節目《齊有此理》專訪時指出，邊境鬆綁相關議題在擴大防疫會議上有討論到，入境檢疫「7+7」下階段可能改為「3+4」，由於國內疫情仍處高原期，醫療量能是疫情指揮中心要考量的重點。

王國材表示，交通部已向行政院爭取 55 億元，用於新一波觀光產業振興措施，7 月 15 日上路，約是疫情高原期過後，希望業者把國內振興旅遊當作解封前的「熱身操兵」，把最好的服務品質、旅程拿出來，待國際旅客開放來台就可以無縫接軌。

王國材透露，觀光局已經備妥「入出境旅客指引」，國際旅客需出示 2 天前的 PCR 陰性證明，因國外 Omicron 變種病毒很多，很怕會帶進來，政府必須讓大家放心。

此外，國際旅客來台前要打滿 3 劑 COVID-19 疫苗，同時要求團進團出，出境與入境的指引已經完成了，短期內就會送到指揮中心核定，實施時間仍要看疫情狀況再做決定。

至於屆時國際觀光客來台，將採取團客優先開放，還是自由行一併開放？王國材指出，簽證分為觀光與商務，不論指揮中心或是外交部，現在都在討論中，自由行及旅行團要一起開放，還是先從團客開始，目前尚未做出決定。