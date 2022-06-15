企併法修正12/15施行 提升併購效率、保障股東權益

《企業併購法》修正條文經由總統蔡英文今 (15) 日公布，將自今年 12 月 15 日施行，經濟部指出，此次修正案有三大重點，包含保障股東權益、放寬非對稱併購適用範圍及擴大彈性租稅措施等。

經濟部說明，根據修正條文，為強化股東權益的保障，規定公司必須在股東會召集事由中，說明董事就併購之利害關係重要內容，以及贊成或反對併購的理由；並擴大反對併購股東股份收買請求權之適用範圍，對於股東會決議時未放棄表決權而投下反對票的股東也有適用，以保障其退場機制。

企併法修正後，放寬非對稱併購適用範圍，即「併購公司所支付股份不超過其已發行股份之 20%」，或「併購公司所支付股份、現金及其他資產之對價總額，不超過併購公司淨值 20%」，可由董事會決議後進行併購，不須再經過股東會。

此外，企併法修正條文明定被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅；明定可辨認無形資產之類型，並放寬併購產生的無形資產可按法定享有年限或以 10 年做為攤銷的計算標準，使併購方更易於估計其租稅成本。

經濟部表示，本次修正條文依企併法第 54 條規定，將自公布後 6 個月，即 2022 年 12 月 15 日施行，未來將提升企業併購效率，同時兼顧股東權益保障。