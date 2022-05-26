〈采鈺轉上市〉台積電：對采鈺有更高期待 目前沒有進一步釋股規劃

采鈺 (6789-TW) 今 (26) 日舉辦上市前業績發表會，母公司台積電 (2330-TW)(TSM-US) 財務長黃仁昭也現身會場，他指出，采鈺不僅是台積電重要的策略投資，更是發展光學與其他感測器的重要夥伴，對采鈺有相當高的期待，目前並沒有進一步的釋股規劃。

黃仁昭表示，台積電與采鈺淵源很深，2003 年台積電與客戶成立合資公司，隨後 2006 年就將台積電的彩色濾光片產線正式轉換至采鈺，從那時采鈺就是獨立經營的公司，至今已近 20 年。

由於彩色濾光片跟影像感測器品質緊密相關，因此設計製造初期雙方就必須緊密合作，台積電絕大多數的影像感測器也都採用采鈺的彩色濾光片，過去 5 年采鈺業務更延伸至光學多層薄膜技術，廣泛用在三維感測、環境光感測、光學指紋辨識等多種光學感測器。

黃仁昭強調，采鈺光學技術不僅符合台積電產品規劃，讓台積電能提供客戶從電子電路到光學製程設計與製造的一站式服務，其獨特的光學製造能力更成為台積電和競爭對手的差異。

此外，采鈺經營團隊多數具有台積電的經歷與背景，技術、製造品質也同樣具備領先能力，並有獨立開發產品與業務的能力，預期采鈺依然會是台積電在發展光學與其他感測器的重要夥伴。

黃仁昭坦言，過去 20 年，公司內部多次討論采鈺是否上市，隨著近兩年光學市場快速成長，以及采鈺業務多元化，上市時機儼然成熟，看好此舉有助采鈺人才招募、籌資支應產能擴充，投資人也能獲得更透明的資訊進行投資評估，交易流通性與活絡程度也會進一步提升。

對台積電而言，公司配合法規，透過去年釋股與 IPO 增資，將持股比降至 70% 以下，目前並未有進一步釋股的計畫，也表示上市是一個重大的里程碑，是更重大責任的開始，也對采鈺經營團隊有更高的期待，期許采鈺在上市後和股東員工社會等利害關係人進行良好互動，並為股東帶來長期獲利。