不畏外資棄息 台積電開盤秒填息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日除息 2.75 元，除息參考價為 506 元，不畏外資連五賣，在基本面持續強勁下，今日除息開盤衝上 515 元，秒填息完封。

觀察台積電填息，改採每季配息以來，共 10 次除息都完成填息，包含此次在內，共 8 次僅 1 天就快速填息，另有 3 次填息天數較長，分別為 11 天、13 天及 15 天。

過去台積電除息大秀前夕，外資大多積極卡位押寶填息行情，不過，今年以來受俄烏戰爭、通膨等因素影響，外資籌碼鬆動，台積電遭大舉提款，外資昨 (15) 日更賣超 1.3 萬張，連五賣、共賣超超過 7.3 萬張。

雖然台積電近期淪為外資提款機，不過，美系外資最新報告持續力挺台積電，看好其技術領先優勢，預估 2025 年營收將達千億美元，先進製程市占率將超過 8 成，高效運算 5 年內業績將逐年成長 25%，車用需求也可望成為一大強勁成長動能，對大多數競爭業者築起高門檻，喊買台積電、目標價 710 元。

台積電 5 月營收達 1857.05 億元，在車用、高效運算需求續強帶動下，營收月增 7.6%，年增 65.3%，連 2 個月改寫新高，並首度衝破 1800 億元；前 5 月累計營收 8493.43 億元，年增 44.9%。

