采鈺去年獲利微增3.5% EPS 7.41元 擬配2元現金股利

光學元件封測廠采鈺 (6789-TW) 今 (23) 日公告去年財報，去年毛利率、營益率、淨利率三率皆較前年下滑，但隨著營收規模擴大，全年獲利呈現微幅成長，稅後純益約 21.65 億元，年增 3.54%，每股稅後純益 7.41 元。

采鈺董事會今日也決議通過股利分派，每股擬分配 2 元現金股利，配發率約 27%，以今日收盤價 520 元推算，現金殖利率僅 0.38%，預計將發放 5.87 億元，

采鈺去年全年營收 90.29 億元，年增 29.99%，毛利率 39.53%，年減 5.25 個百分點，營益率 29.98%，年減 6.82 個百分點，稅後純益 21.65 億元，年增 3.54%，每股稅後純益 7.41 元。

展望今年，采鈺龍潭新廠現正進行裝機、試車，預計第二季正式投產，主要用於生產 12 吋晶圓級彩色濾光薄膜與微透鏡製程、晶圓級光學薄膜製程，屆時可望提供新成長動能。

采鈺看好，近年隨著智慧手機鏡頭搭載顆數持續增加，加上影像感測器面積擴大，市場對 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求量日益成長，車用市場也跟著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 系統導入，車用 CIS 搭載顆數量上升，考量既有產能已無法滿足市場需求，因此擴建新廠因應。