麥肯錫：全球燃料價格直至2023年都將維持高點

諮詢公司麥肯錫 (Wood Mackenzie) 表示，由於俄羅斯石油供應中斷，以及煉油廠難以滿足從疫情恢復的需求，消費者可以預期加油站的燃料價格直到明年都將保持高位。

麥肯錫發表報告表示，明年下半年，包括中東在內的幾家新的大型煉油廠預計將啟動，壓力應該會有所緩解。

麥肯錫分析師蓋爾德 (Alan Gelder) 表示，目前，美國、歐洲和其他地方創紀錄的汽油和柴油價格，已使全球石油需求每天減少約 100 萬桶，約占全球需求的 1%。

他說，「在全新的煉油產能出現之前，該系統看起來非常非常緊張。」

麥肯錫表示，煉油廠提煉原油成汽油和柴油等燃料所獲得的利潤，已達到每桶 30 美元左右的歷史新高。

在 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，西方世界對俄羅斯石油實施制裁，導致俄羅斯原油產量和煉油廠產量下降，嚴重擾亂了全球石油流動，推高了油價。

該諮詢公司預計，明年原油價格平均為每桶 100 美元左右，而今年為 110 美元。指標布蘭特原油價格目前接近每桶 120 美元。

蓋爾德說，明年全球煉油平均獲利率預計將超過 5 年平均水平，但「遠不如 2022 年那麼強勁」。

他說，煉油業正在盡可能最大限度地運轉，尤其是柴油，但隨著經濟持續從疫情中復甦，供應仍然不足以滿足需求。

根據麥肯錫的數據，柴油市場的壓力尤其明顯，市場缺口約為每天 80 萬桶。

隨著全球許多地方的旅遊成本飆升，燃料價格飆升影響到家庭預算。

麥肯錫預計，未來 3 季將每天新增約 250 萬桶的煉油產能，包括沙烏地阿拉伯 Jizan 煉油廠的 40 萬桶、奈及利亞 Dangote 煉油廠的 65 萬桶、科威特 al-Zour 煉油廠的 61.5 萬桶，以及中國的一些煉油廠。