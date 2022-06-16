存股族不可不知「股息放大術」 靠一招7年股息膨脹127%

隨著企業陸續召開股東會，存股族們最振奮的股息發放季也到了！去 (2021) 年受惠全球經濟復甦，台股許多企業營收創下新高，也讓今年的股息讓人更加期待。但多數投資人都沒有對現金股息做詳細規畫，讓股息在發放後就被埋沒於銀行帳戶中。因為存股的配息率雖然較高，但也多在 3-6% 區間。以小資族持有的存股部位，每次領到的現金股息，還不夠再買一張存股股票。

若對入帳的現金股息置之不理，卻又覺得不甘心。尤其今年以來，受到全球風險情緒影響，各類資產價格位於低檔，提供投資人撿便宜的絕佳機會。有沒有甚麼方法，是可以讓少少的現金股息發揮最大效用呢？

或許投資人可以試試看「股息放大術」，活化現金股息。以存股族資產配置來說，部位集中存股固然穩健，但卻少了一點獲得更高報酬的機會。但若利用「股息放大術」，在核心的存股以外，利用領到的現金股息，轉投資較具成長爆發力的標的，作為衛星部位，就能同時達到控制資產風險及投資增益的效果。

每次股息轉投資的特性，讓「股息放大術」的複利效果，會隨著時間拉長達成利滾利的正向循環。投資人能享有三重收穫：存股資本利得、現金股息及轉投資報酬。這個投資策略，不須改變核心布局，僅需將獲得的現金股利做活化處理，符合投資人原本的投資習慣，執行上也較無壓力。

不過，由於現金股息轉投資的部位較小，若希望達到最高效率，轉投資標的建議選擇高成長型，例如科技股。但科技股眾多，對習慣研究存股的投資人來說，重新開始新領域的探索是天大的難題。因此，投資人可以試著從科技股 ETF 開始。

科技股 ETF 流動性佳、交易方便且持股分散，對科技股新手來說，是較為友善的選擇。其中，最具代表性的，莫過於囊括蘋果、微軟等知名科技公司的尖牙股 ETF──統一 FANG+ ETF（00757）。相較於其他 ETF 持股動輒上百檔，統一 FANG+ ETF 持股集中十檔科技巨頭，在適度分散風險的同時，也提高持股聚焦力，大幅強化投資效果。且這十檔科技巨頭，經過精心挑選，幾乎涵蓋了未來所有具備高速成長潛力的領域，包括電動車、元宇宙及數位轉型等。

若以存股族最愛的兆豐金，搭配高成長特色的統一 FANG+ ETF（00757），執行「股息放大術」。當投資人在 FANG + 指數發布日（2014/9/19）買進一張兆豐金，並於往後數年將每次領到的現金股息都投入 FANG + 台幣指數。七年多來，「股息放大術」投資人持有的存股現金股息累計約 10800 元，轉投資的額外報酬為 13780 元，總計高達 24580 元。相較於單純持有現金股息，「股息放大術」的投資人，領到的股息膨脹了 127%！

可能有部分投資人擔憂，科技股股性較為活潑。但實際上在「股息放大術」中，股息轉投資為衛星部位，且資金來源為領到的現金股息，對整體投資組合影響有限，又能達到部位互補的效果。投資人既能長期持有核心存股部位，獲得穩定現金流，還能透過轉投資，再收穫高成長衛星部位的額外報酬，可以說是一舉兩得。

有了「股息放大術」，今年領到現金股息後，投資人可以試著建置新的投資組合。透過核心和衛星配置，讓股息不再像往年白白浪費，而是幫你再賺一筆！