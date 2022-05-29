大配息時代 三種存股方式比一比

時序即將進入 6 月，除息旺季到，根據投信投顧公會統計，今年國內基金市場，再次燃起募集熱潮，不論是國泰、富邦投信推出被動式 ETF，或是新光投信即將於 6 月 13 日推出新光臺灣高股息主動型基金，「高股息」都是熱門關鍵字，但想賺高殖利率財，投資人可選擇主動型台股高股息基金、台股高股息 ETF、存個股等三種方式存股，下手前要做好功課，以免賺了股息、賠了價差。

新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，台股目前本益比下修約 12 倍，在全球主要股市中屬於偏低，平均殖利率達 4.2%，穩居各國股市殖利率之冠，現階段適合長線、存股、或退休族群趁機佈局高股息股票。

南震杰進一步指出，這幾年台股走大多頭，有些配息產品的息收，可能一部分來自資本利得，但是，若未來景氣進入下行階段，每檔高股息股票，是否仍具備豐厚的資本利得，還是有可能來自本金，這些投資眉眉角角都值得投資人留意。

南震杰建議，景氣震盪時，股票投資回歸基本面，存股更要重視基本面，因為存股是長期投資，須注意的重點更多，舉例來說，觀察高殖利率股票基本面，若出現公司獲利無法持續；或公司採一次性認列而配發高股息；甚至公司近來出現減資等情形，都代表基本面出現疑慮，投資人宜避而遠之。

目前台股存股有三種方式，主動型台股高股息基金、台股高股息 ETF 和 存個股，其中，主動型台股高股息基金是由投信專業團隊把關，而高股息 ETF 是被動追蹤指數表現，對抗景氣波動程度為「中度」，存個股因為靠投資人自行研究，對抗景氣波動的程度較低。

投資人最關注的配息頻率，台股高股息基金多為累積型、月配息型，等於每個月都可以領息；而高股息 ETF 部分，據統計，2020 年後成立的 12 檔台股 ETF 中，就有 11 檔為一年多次配息設計，無論是季配、半年配、年配型皆有；存個股則為年配為主，除了像台積電這種例外，為季季配個股。

值得留意的是，南震杰說，訴求高配息並非穩賺，不少投資人近來開始轉向選擇高息 ETF，雖然高股息 ETF 的成分股，由一籃子個股所組成，但每檔 ETF 背後的個股篩選邏輯、換股頻率為何都是需要研究的功課，如果高息 ETF 訴求如「曇花一現」式的高配息，就須留意配息來源有可能來自資本利得，或者未來台灣若景氣下行，訴求高配息 ETF 的配息來源會不會來自本金，都要關注。

此外，近期一些高配息型、存股型的 ETF，除完息後的股價，缺乏填息氣勢，包括今年已配發首次股息的國泰永續高股息、中信關鍵半導體、國泰台灣 5G + 等，都仍陷貼息困境。

不少存股族擔心領到股息，賠到價差，南震杰建議，高殖利率股票具投資價值，已成為市場共識，但投資人若想提前參與除權息，掌握填權息行情，也可以選擇高股息基金，透過基金研究團隊精挑細選，為基本面作好把關，投資人較能安心且長期持有。

今年台股經過一波修正，不少高股息股重新回到價值區間，提供高股息基金較佳的進場機會，透過高股息基金，投資人可以進行定期定額「微笑曲線策略」，降低長期平均買進成本，等待景氣恢復成長階段，不僅提高投資勝率，更有機會掌握息利雙頭賺，建議理財新鮮人或存股新手，可以將台股高股息基金，列為存股投資的入門款。