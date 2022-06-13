〈金融股存股〉憂「賺股息、賠價差」 靠兩招選股趨吉避兇

金融股超級股東會 17 日即將登場，近期外資大舉提款金融股，投資人也擔憂是否參與除權息，法人表示，金融股雖然擁有高殖利率護體，但是仍須留意「賺了股息、賠了價差」，建議避開受到防疫險波及的金融股，但可以選擇受惠升息循環的銀行股。

由於金融業去 (2021) 年獲利創新高，今年現金股利的配發也隨之大爆發，也讓搶進金融股的投資人大增，據集保統計，15 家金控今年股東人數新增 50.5 萬人，總股東人數已攀高突破 618 萬人，創下史上新高紀錄。

但是，外資近期卻大賣金融股，上周中止連 3 買，單周變臉提款 414.42 億元，買超前 10 大個股中，沒有任何金融股在列，但是卻大砍金融股，新光金遭砍殺 8.3 萬張居冠，另一檔金金併主角－－台新金也被賣超 2.7 萬張排第 4，第 5 名起依序為玉山金 2.5 萬張，兆豐金、開發金、元大金皆各 2.3 萬張，賣超前 10 名中就有 6 檔金融股。

迫使金融股陷入大幅回檔修正，卻也因此讓金融股現金殖利率提升，截至上周五，目前 15 檔金控股中元大金 (2885-TW)、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、日盛金 (5820-TW)、富邦金 (2881-TW) 等 5 檔的現金殖利率皆逾 5%，其中前三名更是突破 6%。

金融股股價被打到 7、8 折，對上現金殖利率攀升，參與除權息存股買點是否浮現備受存股族關注，法人提醒，金融股是景氣循環股，今年景氣逆風因子多，填息耗時會相對較長，須留意「賺了股息、賠了價差」，若想參與金融股除息的投資人，可以瞄準今年獲利展望與常態配息能力穩定的金控作為進出依據，其中，疫苗險的理賠仍未到高峰，受疫苗險波及的公司最好避開，而隨著下半年升息加速，受惠升息的銀行股可以關注。