綜所稅申報剩半個月 約23%民眾還沒報稅

你報稅了嗎？南區國稅局表示，統計到 14 日為止，110 年度綜所稅共約 500 萬件完成結算申報、占比約 77%，換言之，還有 23% 的人尚未完成申報，呼籲民眾記得在 6 月底前完成申報繳納。

今年因應疫情，財政部連續三年將綜合所得稅申報期限延長一個月至 6 月 30 日截止，南區國稅局今 (15) 日舉行線上例行記者會時表示，目前約 500 萬件完成申報，換算約 77% 民眾完成報稅。

南區國稅局表示，考量防疫需求，建議民眾可透過網路或手機申報綜所稅，其中手機報稅今年更進一步將功能升級，不僅可增加、刪除扶養親屬或修改所得及扣除額資料等，同時新增行動支付及電子支付帳戶的繳稅方式。

南區國稅局指出，手機報稅免用讀卡機，也不必到國稅局臨櫃申請查詢碼，只要依序完成手機報稅五步驟，免安裝 APP，即可輕鬆完成申報，呼籲民眾在疫情嚴峻可多加利用手機報稅。

此外，全台各地區國稅局也循例，在申報期最後五天上班日，也就是 6 月 24 日、6 月 27 日至 30 日，中午加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止 6 月 30 日當天延長收件時間至晚間 7 點。

南區國稅局提醒，採用網路申報者，只要將申報資料在 6 月 30 日晚上 12 點以前上傳成功，就算如期申報，如有需繳交證明文件者請於今年 7 月 11 日前送 (寄) 戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收。