〈金融股存股〉15家金控股東數突破618萬人創紀錄 存股族最愛5檔曝光

金融股一向是存股族的最愛，由於去 (2021) 年獲利創新高，今年現金股利的配發也隨之大爆發，15 家金控的股東人數攀高至 618 萬人創史上新高，半年多激增超過 50 萬人，目前股東人數最多的是開發金 (2883-TW) 等前五大金控。

金控股一向是發放現金股利大戶，由於去年獲利亮麗，15 家金控今年合計將發出 2384 億元現金股利，不但高於去年的配息總額，續創歷史新高。

現金股利的效益也大舉吸引投資人搶進金融股，據集保結算所最新統計，15 家金控合計股東人數到上周五已達破歷史紀錄的 618 萬 3728 人，跟去年底 15 家金控總股東人數 567.87 萬人相比，今年來累計已新增 50.5 萬人。

以個股來看，目前股東人數最多的前五大金控分別為：開發金 (2883-TW) 的 83.64 萬人、中信金 (2891-TW) 的 51.76 萬人、玉山金 (2884-TW) 的 49.96 萬人、新光金 (2888-TW) 的 45.94 萬人、第一金 (2892-TW) 的 45.74 萬人。

若以今年以來增加數來看，開發金半年激增 10.72 萬最多，等於股東淨人數與股東增加數雙雙居冠；新光金、台新金 (2887-TW) 挾金金併題材，分居增加數第二、三名，分別增加 8.29、5.21 萬人；富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW) 也都增加超過 4 萬人。

增加數最多的前五檔金控中，開發金、元大金現金殖利率突破 6%，富邦金 5.6%、新光金 4.6%、台新金也有 3.5%，可以看出金融股存股熱潮火熱。