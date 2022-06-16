馬斯克首度會晤推特員工 傳將為收購案掛保證

特斯拉執行長馬斯克將在周四 (16 日) 出席推特全體員工會議並發表演說，是他 4 月宣布收購以來雙方首次交流，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，馬斯克將傳達堅定收購的想法，還可能澄清有關遠距工作的談話，並提及推特的發展方向。

馬斯克雖然在 4 月宣布 440 億美元收購推特以來，但因為美股暴跌、融資取得、調查假帳號等問題，讓人好奇他是否會兌現收購承諾。推特目前遠低於馬斯克 4 月同意收購時價格，反映市場對收購案可能無果的疑慮。

馬斯克將在美西當地周四上午出席這場虛擬會議，以大約一小時的時間回答推特員工預先提出的問題，目前的提問大多圍繞在潛在的裁員以及言論審查。

這位全球首富本月稍早曾向特斯拉和 SpaceX 的員工表示，每周應該進辦公室工作 40 個小時，不願意的人可以另謀高就，引發熱烈討論。如果此話題在周四的會議中被提起，馬斯克可能會強調這僅適用於部分主管，並解釋特斯拉大多數工程師早已是遠距工作的狀態，對這一點他本人是能夠接受的。

鑒於馬斯克曾批評推特過於依賴廣告，他預料會向推特全體員工強調應設法讓收入更多元，把付費訂閱也納入考量。

特斯拉 (TSLA-US)、推特 (TWTR-US) 股價周三隨美股大盤走高，特斯拉上漲 5.48% 至每股 699 美元，推特上揚 1.93% 至每股 37.99 美元。馬斯克 4 月同意收購推特的價格是每股 54.20 美元。

馬斯克本月初要求推特提供垃圾帳戶和假帳號的相關資訊，否則不排除取消收購。儘管馬斯克周四預料向員工掛保證他會推動此交易，但以他向來不按牌理出牌的行事作風，仍可能在分析推特提供的資料後提出重新談判的要求。

若果真如此，推特有權對馬斯克提起訴訟，要求他履行現行的協議。推特的目標是在今年夏季由股東表決，以完成交易。