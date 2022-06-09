華爾街分析師：蘋果供應鏈靈活度高 復甦前景優於Android供應商

美國銀行 (Bank of America)、瑞士信貸 (Credit Suisse) 等投行分析師表示，因 Android 供應商太過仰賴中國市場，在供應鏈方面，蘋果 (AAPL-US) 將展現更優異的靈活度，復甦前景更佳。

隨著上海與周邊城市重新開放，瑞信分析師 Edmond Huang 與研究團隊周一 (6 日) 發布報告表示，硬體產能可望在 6、7 月逐漸回到正常水準，且蘋果供應鏈前景比 Android 更好。此外，半導體需求面問題比供應問題還要多。

報告指出，iPhone 14 的量產計畫將維持不變，但因部分型號出現生產延遲或是零件缺貨，初期產量會比較少。總體來說，新 iPhone 的訂單仍將持平於去年，但最終產量可能因供應鏈中斷而有所變化。

蘋果 4 月下旬表示，在上海地區的組裝廠幾乎都已恢復運作，但停工可能導致本季銷售額減少 40 億至 80 億美元，晶片缺貨也是影響因素之一。鴻海 (2317-TW) 也在上周表示，封控影響沒有如預期般糟糕，仍看好全年前景優於年初預期。

美銀分析師解釋，蘋果供應鏈之所以比 Android 更靈活，原因是關鍵組裝夥伴的產能分配非常多元化，鴻海僅 5% 的產能位在上海和附近城市，10% 至 20% 產能位在香港、深圳周邊的粵港澳大灣區，在中國另外兩地和海外地區也有產能。

相較之下，Android 供應商有高達 80% 的產能集中在粵港澳大灣區和華東地區，尤其是上海和蘇州。

此外，美銀和瑞信分析師均表示，對 Android 供應商來說，更大的問題是它們太依賴中國市場，加上中國當地智慧型手機需求疲軟。

Canalys 數據顯示，中國 Q1 智慧手機出貨量年減 18%，降幅高於全球平均的 11%，其中，蘋果在中國的出貨量維持年增 17%，市占率較大的中國品牌則嚴重受挫，Oppo 和 Vivo 出貨量分別年減 44% 和 34%。