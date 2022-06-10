利率走升 先買後付業務模式面臨嚴格挑戰

消費者支出減少、利率上升和更嚴苛的信貸條件，給提供「先買後付」服務的業者帶來麻煩，產業可能會進入整合期。

根據 GlobalData 的數據，「先買後付」(BNPL) 業者創造出消費金融領域成長最快的細項市場，交易量從 2019 年的 330 億美元擴長到 2021 年的 1200 億美元。

BNPL 的商業模式產生於一個利率非常低的環境，這使得 BNPL 公司能夠以相對較低的成本籌集資金，並在網購網站上提供客戶結帳時貸款。

消費者可在幾周或幾月內分期付款，通常免息，BNPL 業者則是向線上零售商的每筆交易抽成。

根據 GlobalData 的數據，在新冠疫情期間，隨著電商數量飆升，這種模式在年輕消費者中很受歡迎，去年在電商支出的每 100 美元中，「先買後付」交易占 2 美元。

但隨著推動其爆炸性成長的背景即將結束，整體產業面臨著清算，消費者削減支出和利率上升推高了 BNPL 公司的融資成本，壓縮了它們的獲利。

蘋果本周宣布將推出自有的延期支付服務，也將進一步加劇競爭，並短暫重擊美國最大的 BNPL 公司 Affirm Holdings (AFRM-US) 以及澳大利亞的 Zip Co 和 Sezzle Inc 等上市公司的股價。

Affirm 股價今年來下跌約 75%。多爾西 (Jack Dorsey) 創立的支付公司 Block Inc (SQ-US) 在 1 月完成收購澳大利亞 BNPL 提供商 Afterpay。其股價 2022 年下跌約 48%。

德銀資深支付分析師基恩 (Bryan Keane) 表示：「現在投資人對 BNPL 公司更加謹慎和不感興趣，因為如果處於經濟放緩或潛在衰退中，金融風險可能會變得明顯。」

知名 BNPL 業者 Klarna 在一年前融資後估值 460 億美元，最近解雇了 700 名員工，占其員工總數的 10%。

這家瑞典公司將消費者情緒變化、通貨膨脹和烏克蘭戰爭列為原因，並表示正在與投資客進行談判以籌集更多資金。

對於小型業者，其中多數是初出茅廬的新創企業，獲得資金來借給購物者將變得更加困難。

分析師說，較不受影響的企業大多擁有銀行執照並可以透過存款融資，像是 Klarna 和 Block。

該產業還面臨著監管機構越來越嚴格的審查，因為消費者正在努力應對不斷上漲的成本。英國慈善機構 Citizens Advice 周二 (7 日) 表示，英國 18 至 34 歲的人中有一半曾借錢支付 BNPL。

英國財政部已就如何監管 BNPL 公司展開磋商。澳大利亞金融服務部長也表示將推動根據信貸法對 BNPL 貸方進行監管。