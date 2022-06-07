Atome先買後付平台搶商機 年底前拚百間店家上線

「先買後付平台」Atome 積極拓展合作平台，以今年初與開店平台 CYBERBIZ 合作為例，在導入 3 期零利率服務後，合作店家目前約 10 多家，預計在今年底前要完成 100 間店家串接服務，擴大先買後付的適用場域。

先買後付對店家是否有助益？根據 Atome 內部數據顯示，提供先買後付的支付方式幫助商戶提升平均客單價 30%，且有 85% 消費者會選擇在有提供先買後付支付方式的商家重複購物，顯示先買後付的新消費模式，有助於提高店商業者的獲客率。

為提高店家合作誘因，鼓勵更多商家投入電商行列，Atome 與 CYBERBIZ 聯手祭出補貼方案，使用 CYBERBIZ 企業版並於 3 個月內開通 Atome，獲得 Atome 審核通過後即可享有 5000 元 CYBERBIZ 系統費優惠，前 100 名通過審核的商家可再獲得 1 萬元 Atome 行銷補貼。

此外，Atome 也預告，8 月將與 CYBERBIZ 聯手舉辦「OMO 全域整合新零售 數位轉型大未來」的實體 + 線上論壇，幫助商戶了解 OMO 時代的行銷場景、支付應用與物流串接的新零售趨勢。

Atome 台灣區總經理洪偉洲表示，先買後付服務使消費者享受三期零利率，進而提升消費者選購更多商品的意願，增加客戶族群並鼓勵重複購買，希望透過與 CYBERBIZ 合作能促使新客戶與銷售成長。