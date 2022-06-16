FDA專家背書 支持5歲以下BNT莫德納幼兒疫苗接種方案

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 諮詢委員會週三 (15 日) 以壓倒性票數通過輝瑞 - BioNTech 的三劑幼兒疫苗方案、莫德納的兩劑幼兒疫苗接種方案，意味新冠疫苗即將擴大到最後一批等待接種的族群。

美股盤後釋出此消息後，莫德納 (MRNA-US) 盤後股價漲 1.14%、輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.35%、BioNTech (BNTX-US) 微漲 0.007%。

面對完全沒有疫苗保護的孩子，全世界的家長很難真的放心，不過，週三 FDA 最新消息為家長帶來福音。

5 歲以下 BNT 莫德納幼兒疫苗方案獲 FDA 專家背書 (圖片：AFP)

FDA 週三召開外部顧問會議，FDA 諮詢委員會以 21 票同意對 0 票反對，支持莫德納為 6 個月至 5 歲的幼兒接種兩劑疫苗的利大於弊。同時，該委員會以同樣壓倒性的票數通過支持輝瑞 - BioNTech 適用 6 個月至 4 歲兒童施打三劑疫苗。

FDA 審查員此前發布簡報稱，他們在評估兩家幼兒疫苗的過程中，並未發現有任何安全上的問題。

FDA 諮詢委員會週三投票批准後，預計 FDA 的授權將近日內公布。美國政府預計，FDA 和美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 核准後，美國最快在 6 月 21 日開始讓 5 歲以下幼兒接種疫苗。