Novavax有信心會在6月獲得FDA對其新冠疫苗的授權

Novavax (NVAX-US) 主管們表示，有信心其新冠病毒疫苗將在今年夏初獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 諮詢委員會的認可。

FDA 委員會定於 6 月 7 日開會審查 Novavax 的提案。獲得獨立專家組成的委員會認可，意味著藥物監管機構幾乎可以肯定會迅速授權 2 劑疫苗在美國使用。

CEO 爾克 (Stanley Erck) 本周表示，Novavax 在印度的製造合作夥伴印度血清研究所已成功完成 FDA 的檢測。他在公司第 1 季財報電話會議上告訴分析師，他完全預期委員會將批准成人疫苗。

商務長崔齊諾 (John Trizzino) 在接受美國銀行採訪時表示，所有跡象都顯示 FDA 委員會下個月會提出正面的建議。

FDA 幾個月來一直在審查 Novavax 的申請。這家疫苗製造商在 1 月要求藥物監管機構批准該疫苗，但聯邦衛生官員表示，申請很複雜。

如果 Novavax 的疫苗獲得 FDA 的授權，這將是一年多來首次在美國上市的新疫苗。輝瑞 (PFE-US)、Moderna (MRNA-US) 和嬌生 (JNJ-US) 是美國目前使用的 3 種疫苗。FDA 上周限制了嬌生疫苗的使用。