高通反競爭案勝訴 歐盟法院撤銷9.97億歐元罰款

美國晶片製造商高通周三（15 日）成功駁回四年前歐盟反壟斷機構對其提出的 9.97 億歐元（約 10.5 億美元）巨額罰款，歐盟普通法院認定該機構犯下一系列錯誤，未能充分證明高通在此案中的反競爭行為。

該項官司要追溯回 2018 年，當時歐盟執委會認定，從 2011 年到 2016 年，高通向蘋果支付數十億美元，以換取其 iPhone 及 iPad 產品獨家使用高通的晶片，藉此排擠包括英特爾在內的其他競爭對手。

歐盟普通法院周三撤銷歐盟執委會的調查結果，並指責該機構對此案的處理方式。法官表示：「一些程序上的違規行為影響高通的辯護權，因此歐盟執委會指控高通涉嫌反壟斷的分析無效。」法官也補充說，歐盟執委會並未提出分析支持高通付錢給蘋果降低其他競爭對手的動機。

儘管這項裁決還可以向歐盟最高法院上訴，但這是歐盟執委會又一次慘痛失敗的經驗，先前該機構指控英特爾反壟斷一案在今年 1 月敗下陣來，當時歐盟執委會指控英特爾向客戶提供回扣，以優先使用自家電腦晶片而非競爭對手超微 (AMD-US) 的產品。

對此，歐盟執委會表示，將會仔細研究這項判決及其影響，再考慮下一步行動。此次判決讓歐盟執委會競爭事務執委 Margrethe Vestager 打擊大型科技公司的行動遭受挫敗。

Vestager 一直以來都針對各家大型科技公司進行反壟斷打擊，除高通、英特爾 (INTC-US) 之外，也對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、銀行與卡車製造商在內多家公司以違反競爭為由處以罰款，其中蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 以及 Meta(META-US) 旗下臉書正在接受調查。

截稿前，高通 (QCOM-US) 盤前股價略漲 0.72%，每股暫報 131.20 美元。