美副財政部長：高通膨是由無法預料的全球現象所推動

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 週三 (1 日) 表示，高通膨是由無法預料的全球現象所造成的，包括俄烏戰爭等因素，他也表示，美國的需求仍強勁。

Adeyemo 表示，我認為當時沒人看到俄羅斯入侵烏克蘭這件事情即將到來，這推動我們如今看到的高能源價格。

Adeyemo 表示，其他國家也正在努力對抗高通膨，要比較美國發生的事情，最佳方式是環顧全球，因為通膨不僅發生在美國，也正在全球各地發生。他也提及拜登政府因應通膨的計畫，包括未來可能釋出戰備儲油。

在被問及通膨是否可能在不導致經濟衰退的情況下降低時，Adeyemo 表示，他相信能夠做到這一點，因為在與全國各地的商界領袖、企業執行長交談後，他們都明確表示，市場對產品的需求仍強勁。

美國總統拜登首席經濟顧問 Brian Deese 日前也表示，美國經濟衰退的風險不容忽視，但與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好。Deese 認為，美國經濟正在走向一個新的成長周期。他也表示，美國經濟正在從美國近代史上最強勁的復甦過渡到一個更穩定、更有韌性的成長周期。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 也曾表示，除非美國經濟出現巨大的衝擊，否則美國今年和明年都不會出現經濟衰退。