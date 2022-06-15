鉅亨美股雷達：Fed將公布利率決議 福特將召回近300萬輛汽車

美股重要看點：

美國聯準會 (Fed) 將公布利率決議。美國也將公布 5 月零售銷售數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.368%，美股期貨週三 (15 日) 上升，道瓊期貨漲 0.70%，標普 500 期貨跌 0.88%，那斯達克 100 期貨漲 1.13%。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在台灣周四 (16 日) 凌晨 2 點公布決議，預計將對利率採取積極行動以控制通膨。由於上周公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 出現 40 年來最大漲幅，粉碎美國通膨已經觸頂的希望，包括高盛、摩根大通、巴克萊等華爾街大銀行都預測，Fed 本周將一口氣升 3 碼 (75 個基點)，把聯邦資金利率目標區間升到 1.50-1.75%。

鮑爾 5 月表示，Fed 並未積極考慮升息 3 碼，但並未完全排除這個可能性。他當時的說法是，基本情境是 6 月、7 月分別一舉升息 2 碼 (50 個基點)，這仍須取決於經濟是否如 Fed 官員預期的發展，此話顯然有意保持靈活性。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，本周升 3 碼的機率在周三達到 94.1%。不過花旗和美國銀行仍預測，Fed 本周將按原定計畫調升 2 碼。

研究機構 Bianco Research 總裁 Jim Bianco 警告，在通膨觸頂和美國聯準會 (Fed) 停止升息前，華爾街將處於痛苦之中。

他認為，Fed 需要看到經濟受到嚴重損害，才會停止緊縮政策。由於通貨膨脹的影響已經延伸到經濟的各個層面，幾乎所有金融資產都遭受嚴重損失。他認為經濟軟著陸的可能性不大。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月零售銷售年增率 (%)，前值 8.19

美國 5 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.2，前值 0.9

美國進口物價指數年增率 (%)，前值 12.3

美國進口物價指數月增率 (%)，預估 1.1，前值 0.0

美國 6 月 NAHB 房市指數，前值 69

重要個股動態：

顯示器供應鏈顧問 (DSCC) 執行長 Ross Young 駁斥近期有關 14.1 吋的 iPad Pro 的傳聞，他表示，該款超大平板電腦將是不具備 ProMotion 或 mini LED 顯示器的低階 iPad 機型。

Young 最初稱，蘋果 (AAPL-US) 將推出 14.1 吋、搭載 M2 晶片的 iPad Pro，但在進一步與其供應鏈來源討論後，他更新說法。

Young 發布推文說，該設備將不配備 mini LED 背光，反而是依靠常規 LED 邊緣照明，同樣也不可能具備 ProMotion 自動適應更新率技術。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特 (F-US) 已指示經銷商，停止交付野馬 Mach-E 電動跨界車，因為安全缺陷可能導致部分電池過熱，因而讓車子在行駛中斷電停止。

福特上周向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 發布安全召回通知。福特發言人 Said Deep 表示，受該召回行動影響的美國車輛近 4.9 萬輛，為 2020 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日期間在 Cuautitlan 沖壓和裝配廠所生產。

另外，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週二表示，福特汽車將召回 290 萬輛汽車，原因是該汽車存在缺陷，導致車輛無法排入預定檔位，導致其向無法預測的方向行駛。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根大通周二 (14 日) 表示，網路券商 Robinhood 主攻小散戶的作法恐難長時間獲利並產生有競爭力的利潤率。

分析師 Kenneth Worthington 維持對 Robinhood (HOOD-US) 股票的「賣出」評級，且將該股未來 12 個月的目標價自 11 美元下調至 7 美元。該股周二收在每股 7.23 美元。

在 Worthington 調降目標價前，Robinhood 發布 5 月為止的季度財報，顯示保證金餘額月減近 20% 至 42 億美元，每月活躍用戶月減 7% 至 1460 萬人，較去年同期下降約 40%。