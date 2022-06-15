金融傳產撐盤不敵尾盤賣壓 台股翻黑跌48點收15999點

美股周二普遍收跌，台股今 (15) 日走勢震盪，電子、航運族群欲振乏力，金融、傳產表現有撐，加上生技類股獲買盤青睞，帶動加權指數幾度翻紅，但終場前最後一盤湧現賣壓，大盤下跌 48.12 點或 0.3%，收在 15999.25 點，成交值 2230.53 億元。

櫃買指數終場下跌 0.62 點或 0.31%，收在 198.63 點，成交值 584.29 億元。上市櫃成交值合計 2814.82 億元。

電子股今天漲跌互見，權王台積電一路在盤下震盪，終場跌近 0.8%，以 509 元作收，台達電、大立光、聯詠、日月光投控賣壓偏重，均下跌超過 1%，股王矽力 - KY 重挫近 4%，不過，鴻海、國巨、聯發科、聯電、廣達等奮力撐盤，友達收漲 2.4%。

亞系外資認為南電未來議價能力恐下滑，將評等調降為「減碼」，欣興、景碩評等則為「持有」，使得 ABF 載板三雄湧現龐大賣壓，欣興、景碩雙雙跳水重挫逾 9%，南電也跌近 4%。不過，其他 PCB 股表現有撐，如健鼎、敬鵬、燿華、精成科等，約上漲 1-3%。

美國 Fed 即將公布利率決策結果，台灣央行周四也將舉行理監事會，市場普遍押注我國升息半碼至 1 碼，帶動金融股回神，其中中信金、國票金、上海商銀、安泰銀、旺旺保、新產等，約上漲逾 1-2%，金控雙雄則互有漲跌。

生技業近來頻傳好消息，繼台微體與國際製藥大廠 Endo 簽署新藥授權 200 億元的合約後，保瑞再度發動併購，擬以 60 億元買下安成藥，帶動整體生技股表現，保瑞、德英、北極星藥業 - KY 等多檔均亮燈漲停，上櫃生技類股指數終場勁揚逾 2%，包括醣聯、合一、台康生技、逸達、杏一、中裕等也都表現不俗。