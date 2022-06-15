【Wen姐筆記】台指結算 16000點城池角力 升息才是重頭戲

本周財經大戲接連登場，今天是台指期結算，原本是重頭戲的台指期結算，這回被明日的升息與台積電除息搶走戲份，外資昨日在台指期部分，也趁反彈減碼空單，上市部分則是繼續賣超 236 億元。今日台指結算的角力，仍在 16000 點城池攻防。短線強弱分界為 16026 點，關鍵點位為 15919、15988 與 16123 點。

如果多方要保住 16000 點城池，最後防守的底線為 15900 點，15900 點兩端哨站為 15888 與 15919 點，15947 至 16000 點城池間，多方防守不可鬆懈，16000 點兩端哨站為 15988 與 16026 點，下一關為 16048 點與 16100 點城池，16100 點兩端哨站為 16077 與 16123 點。如能續往 16154 至 16200 點城池挺進，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，多方才有挑戰月線的機會!

但如 15888 點棄守，得留意下方的 15853 至 15800 點城池，15800 點兩端哨站為 15777 與 15823 點，如再次棄守，則留意空方攻擊力道加強，如回測 15747 至 15700 點，15700 點兩端哨站為 15688 與 15717 點，如棄守恐得進入 15651 點至 15600 點城池與「保底」保衛戰，15600 點兩端哨站為 15588 與 15616 點，如再棄守得留意 15555 點與 15500 點城池，15500 點兩端哨站為 15486 與 15520 點，如未能挺住，恐將持續進行中期修正!

以籌碼面來看，昨日外資投信仍站在調節一方，而昨日買盤力道來自官股行庫、自營商與融資，同時外資在台指期貨留倉部位也趁昨日降低，今日台指期結算能否保住 16000 點城池，外資態度仍是關鍵! 短線上止跌訊號仍未成功，多頭仍須努力! 明日的全球央行日與台積電除息，恐將帶來更大的振盪波動! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)