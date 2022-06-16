〈台股盤前〉美升息3碼抗通膨到底 台股靜待跟進跌深反彈

美國聯邦準備理事會 (Fed) 一口氣升息 3 碼，以對抗飆升通膨，幅度是 1994 年來以來最大，美股齊揚，台股昨 (15) 日收在 15999.25 點，失守萬六大關，今天可望跟進美股上演跌深反彈。

美股在決策出爐後一度跌至平盤之下，但道瓊指數終場上漲約 303.7 點或 1%，收在 30668.53 點、那斯達克上漲 270.81 點或 2.5%，收在 11099.15 點，S&P500 指數上漲 54.51 點或 1.46%，收在 3789.99 點，，三大指數均創 6/2 以來最佳單日表現。

台股昨天呈現量縮價跌，三大法人中，除了自營商買超 61.16 億元外，投信賣超 2.91 億元，外資及陸資賣超 191.78 億元；三大法人合計賣超 133.53 億元。觀察外資賣超標的，主要減碼航運、晶圓雙雄及面板股。

升息趨勢已確立，升息引導利差擴大，永豐優息存股 (00907-TW)ETF 經理人張怡琳認為，可挹注金融股獲利，並提振金融股行情；且 7、8 月份不少金融股將除權息，投資人參與金融股追息行情可期。今天可留意金融股表現。

台積電即將除息 2.75 元，外資連日來大提款台積電，近 3 個交易日每天都賣超一、二萬張以上，外資對台積電持股比率也來到 72% 關卡，由於台積電 ADR 勁揚 2.2%，是否帶動台積電現貨上演填息行情備受矚目。

整體來說，由於 Fed 升息 3 碼被視為利空出盡，台股部分，近期出現最後恐慌性賣盤殺出股票使得籌碼面乾淨，短線台股大盤及個股股價有落底跡象，今天可望隨美股腳步，建構初跌段反彈波的第三段反彈架構。