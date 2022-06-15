2022十大高薪產業出列 電子製造業月薪57K居冠

又到了一年一度的畢業季，第一份工作薪資是不少求職者在乎的關鍵，104 玩數據今 (15) 日公布 2022 年十大高薪產業，電子製造業以平均月薪 5.7 萬元居冠，半導體業及投資理財業分別以 5.5 萬元、5.1 萬元，位居第二、三名，求職者投入高薪產業多半可共享企業獲利。

根據統計，今年 10 大高薪產業排行榜，鞋類 / 紡織製品製造業以平均月薪 50987 元位居第四，軟體及網路業為 50895 元，名列第五，前五名產業平均月薪皆達 5 萬元以上。

第六至十名依序為光電及光學業 49875 元，金融業 49412 元，石油及煤製品製造業 48707 元，水電能源供應業 47897 元，電信及通訊業 47636 元。

至於如何選一家適合自己的好公司？104 人力銀行邀請業界專家分享經驗指出，首先可考量公司每年在員工投資的訓練經費，人才密度高的公司甚至強迫所有員工每年 15 天訓練日，學習時數不滿就沒有晉升機會。

另外，加入綠能、5G、AI 等「風口浪尖」的產業，因為產業題材會延續一段時間，參與其中了解藍圖，可提升職涯歷程的價值。

其次為企業裡的人脈。部分外商或者規模較大企業的部分職務薪水可能一般，但有較完善的制度、較好的名聲，客戶可能是國際型、大客戶居多；公司前後期同事在外面開枝散葉，也是最佳人脈。

第三則是經理人言行一致。可針對心儀企業進行背景研究，觀察過去十年，公司發布的訊息 (新聞稿和領導人 / 經理人受訪內容) 與最終表現是否一致，當一家公司趨勢往下，高階主管如何解決問題、對待員工，這攸關公司的誠信與應變能力，也可參考公司的 ESG 報告書，觀察女性主管比例、離職率等數據了解公司結構。