IMD世界競爭力排名 台灣居全球第7名 續寫2013年來最佳表現

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (15) 日公布 2022 年 IMD 世界競爭力年報，台灣在全球 63 個受評比國家中排名第 7 名，較 2021 年進步 1 名，續創下 2013 年以來最佳表現，與鄰近國家相比，僅次於新加坡、香港，若以人口超過 2000 萬人的經濟體排名，台灣更連兩年居冠。

國發會表示，觀察四大評比指標中，台灣 2021 年在企業效能、基礎建設分別進步 1 名，排名上升至世界第 6 名、第 13 名，政府效能維持全球第 8 名，反觀經濟表現因比較基期高，且 2021 年本土疫情爆發實施三級警戒影響，排名滑落 5 名至世界第 11 名。

(圖：國發會提供)

從 20 項中項評比項目進一步觀察，國發會指出，台灣在國內經濟、經營管理高居世界前 5 名，細項評比項目中，包含人均金融卡交易額、4G 及 5G 行動寬頻占手機市場比例、每千人研發人力等指標，均高居世界第 1。

整體而言，國發會說，台灣在今年競爭力評比中續獲佳績，凸顯我國整體競爭力獲得國際肯定，政府未來也將以世界競爭力評比優、弱勢項目為鑒，持續協助企業加強全球布局，並積極協助台商回台投資、前瞻基礎建設、六大核心戰略產業、2050 淨零排放等產業轉型升級工作。