勞部射4箭助青年衝就業 尋職成功最高可領3萬元

立法院已同意紓困振興特別條例施行期間延長 1 年，勞動部為幫助青年就業，陸續射出 4 支箭，分別為青年就業獎勵、青年尋職津貼、產業新尖兵及青年就業旗艦，其中，青年就業獎勵計畫今 (15) 日起受理申請，最高補助 3 萬元，青年尋職津貼計畫則會在 8 月中旬啟動。

勞動部說明，今年再次推動的青年就業獎勵計畫，適用對象為去年 10 月 1 日至今年 9 月 30 日畢業的青年，只要能在 9 月底前就業 (或於明年 6 月底前退役且退役後 90 日內就業)，連續受僱於同一雇主滿 90 日，發給 2 萬元；受僱滿 180 日，再加發 1 萬元。

考慮到這段期間畢業者中，仍有部分青年未能即時就業而需要階段性的特別協助，勞動部將會在 8 月中旬啟動青年尋職津貼計畫，青年於線上完成登錄報名及求職準備，即發給 2000 元，尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務者，每月發給 1 萬元津貼，至多 3 個月，以減輕青年尋職壓力。

至於產業新尖兵計畫，則是鼓勵青年參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用 10 萬元。

勞動部表示，產業新尖兵計畫或是勞動部辦理的職前訓練課程的訓練期間，均有提供學習獎勵金，一般課程每月可領 3000 元，如果是國家重點產業、營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領 8000 元，最長可領取 12 個月。

此外，青年就業旗艦計畫則結合企業，提供在職訓練機會，以「先僱後訓」方式進行做中學訓練，補助雇主每月 1.2 萬元訓練指導費。