〈劉揚偉開講〉籲政府重視科技人才培育 給社會新鮮人四建議

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (11) 日出席陽明交大的陽明校區畢業典禮，除了給即將邁入社會的同學四點建議外，他也呼籲，台灣是科技立國，政府在人才培育上要做好相關配套措施。

劉揚偉表示，台灣過去一直講觀光立國，但現在大家都非常清楚，台灣最有優勢的就是科技，政府應該在科技上、人才上要做好相關配套措施，讓台灣過去幾十年來在科技上所建立的領先優勢，可以持續下去。

他進一步指出，科技最重要的就是人才，人才的培養絕對不是公司的事，前面需要很長的時間、相關基礎教育是需要國家來做，因此他也呼籲，政府單位要重視科技人才的教育，讓台灣源源不絕的科技人才，可以持續領先業界，進而造福我們台灣。

劉揚偉今日在對畢業生的演講時，也給予四點建議，第一，踏入社會後要做好自己，不要想去像別人，用自己的步調、速度前進；第二則是一念之間，有時遇到難關，只是一念之間，整個事情都變了。

第三，劉揚偉鼓勵同學要勤奮、持續不斷學習，並引述已故蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 名言 Stay Hungry, Stay Foolish，劉揚偉解讀，這句話意思就是指終生學習，在不同的專業、不同領域上，持續渴望、渴求知識。

最後，劉揚偉強調，未來有成就的時候，要知足與感恩啦，雖然有點八股，但透過分享一下自己的人生經驗，希望對即將邁入社會的同學有幫助。