〈中華電股東會〉新電信三雄競爭更激烈 擴大招募1500名人才

中華電 (2412-TW) 今 (27) 日舉行股東會，談到未來電信市場回歸三強鼎立格局，董事長謝繼茂坦言，未來三家業者的競爭態勢會更大，差異化服務會是主要層面，同時將擴大徵才，預計招募 1500 人。

中華電股東會直到晚間 6 點 30 分才落幕，開會時間長達 9.5 小時。會後經營團隊針對電信市場、營運組織計畫、人才規劃等進行說明。

隨著台灣大 (3045-TW) 併台灣之星、遠傳 (4904-TW) 併購亞太電 (3682-TW)，有望重回電信三雄時期，謝繼茂認為，若業者完成併購後，3 家業者的用戶數、網路頻譜數量接近，營運規模差不多，競爭層面將涵蓋客戶服務、品牌價值、網路服務等，必須做出差異化。

未來中華電在新三雄的角色定位，總經理郭水義指出，公司拿下 5G 最大頻譜與頻寬，加上從開台至今以來，無論在政府、企業服務都優於同業，對於消費客戶的服務也不斷推陳出新，成果有目共睹，未來仍將是企業與消費客戶的首選。

集團組織轉型方面，謝繼茂表示，新組織上路後先維持「穩定」，接下來是「融合」，新組織效益慢慢浮現，例如新的網路設計與規劃，已經從行動、固網等各自團隊發展，轉往共同營運，企業客戶業務也會從過去較分散的組織，改由一組團隊來服務客戶。

今年員工招募規劃方面，執副洪維國說明，今年將招募超過 1500 人，集團人數超過 2000 人超過去年，主要招募對象為電信核心業務及新興業務的人才，其中，新興業務包含 AI、IoT、資安、雲端及大數據等。