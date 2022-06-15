〈台股盤前〉聯準會、央行理監事會議在即 台股謹慎觀望

美國通膨持續攀升超乎市場預期，導致美股近日大跌進入熊市區間，法人認為，台股今 (15) 日估謹慎觀望，盤勢可望持穩，並靜待本周聯準會 (Fed) 與我國央行理監事會議對升息的看法。

美股四大指數表現上，道瓊工業指數下跌 0.5% 報 30364.83 點，標普 500 指數下跌 0.38% 報 3735.48 點，那斯達克綜合指數上漲 0.18% 報 10828.35 點，費城半導體指數上漲 0.63% 報 2689.9 點。

期指方面，截至截稿前道瓊期貨小漲 0.21%，標普 500 期貨小漲 0.24%，台指期夜盤漲 0.01% 報 16054 點。通膨已導致市場對經濟成長感到隱憂，美國 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線一度出現倒掛。

市場預期聯準會本周恐提高升息幅度，據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預期聯準會 6 月決定升 3 碼可能性超過 90%，多家投行預計聯準會 6、7 月會議將各升息 3 碼，9 月再升 2 碼。

全球消費力道也受影響，國內板卡廠技嘉董事長葉培城坦言，第二季營運略低於原先預期，下半年營運不敢太樂觀；台達電董事長海英俊則表示，公司多為企業客戶通膨影響還好，仍樂觀看待 Q3 表現，今年雙位數成長不是問題。

在供應鏈瓶頸仍未恢復正常之際，南韓卡車司機發動罷工已超過一周，港口運輸、貿易大亂，汽車、鋼鐵、石化、水泥、電池等產業都受影響，南韓政府預估罷工至少造成 1.6 兆韓元 (12 億美元) 經濟損失，恐可能成為引發全球新一波供應鏈危機的風暴中心。

南韓罷工波及三星位於中國西安的 NAND Flash 廠，在重要原物料異丙醇供應受阻下，衝擊營運生產，法人認為，有利群聯、威剛、十銓等模組廠營運表現。